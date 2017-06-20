O oyuncu artık Galatasaray’da

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O oyuncu artık Galatasaray’da
O oyuncu artık Galatasaray’da admin Tarih: 2017-06-20 Saat: 23:51:07
Güncelleme : 2017-06-20 23:51:07Bu içerik 497 kez okundu.
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O oyuncu artık Galatasaray’da

Bildiğiniz gibi transfer sezonu konusunda takımlar erkenci davranarak birçok oyuncu ile sezon başlamadan görüşmelere başlıyordu. Bu nedenle de görüşmelerde yüksek başarı ve uygun fiyatlara kaliteli oyuncular elde edilebiliyor. Galatasaray’da geçtiğimiz sezonda başarı gösterememesi nedeniyle  hemen kadrosunda güçlendirmeye yöneldi ve bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Yeni oyuncu Younes Belhanda

Dinamo Kiev takımından gelen bu oyuncu ile sözleşme imzalandı. Fas uyruklu futbolcu Cuma günü İstanbul ilinde olacak. Transfer konusunda şu anda gözle görülür bir problem yok. Beklenmedik bir durum yaşanmazsa oyuncu transfer olacak.  8 milyon Euro bonservisi olan oyuncu için bu parayı Galatasaray’ın 18 ay içerisinde ödemesi gerektiği vurgulandı.

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