Fenerbahçe anlaşmayı yeniledi

Fenerbahçe takımında yeni oyuncular gözükmeye başlarken bir yandan da sözleşmesi biten oyuncuların sözleşme yenileme konusunda Fenerbahçe harekete geçti ve ilk isim Hasan Ali Kaldırım oldu. Yeniden anlaşmaya vardığı oyuncu ile 3 yıl daha birlikte olacak.

Sol bek oyuncusu

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe takımında sol bek mevkisinde oynayan oyuncu 3 yıl boyunca tekrardan aynı takımda aydı mevkide görevinde olacak. Sözleşme bitiş tarihi de bu sezon bitiyordu ki Hasan Ali Kaldırım için bekleyen takımlardan bir tanesi Galatasaray’dı. 2012 ve 2013 sezonunda başlayan bu macera 2016 – 2017 sezonunda bitti ancak devam edecek. İmza töreni yapılacak ve sözleşme resmi olarak 3 yıl uzatılacak. Para konusunda herhangi bir bilgi verilmedi ancak uzatılması nedeniyle para aynı kaldığı iddia ediliyor. 1.8 milyon euro para alıyor ki aynı kalma ihtimali var. a