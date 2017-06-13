Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdı

Galatasaray 4.yıldızı aldığı günden bu yana şampiyonluk mücadelesini bırakmadı ve hala mücadele ediyor ancak bu sezonda şampiyon olamadı. Bu nedenle kadrosunda yeni düzenlemeler yapmak isteyen Galatasaray takımda yenilikler yapmaya başladı. Transfer haberleri gelmeye başladı. Cenk Ergün tarafından transfer çalışmalarının bitmek üzere olduğu açıklandı. Görüşmelere sezon bitmeden başlayan Galatasaray şu zamanlarda transfer görüşmelerinin sonuna yaklaştı. Bu hafta görüşmelerde son ki bu hafta bitince bir sonuç elde edilecek.

Bruma Son Durum

Bruma ile ilgili haberlere ise henüz resmi şekilde bir şey diyemediğini yarından sonra bir açıklama yapabileceğini açıkladı.

Sabri gidiyor

Takımda oldukça çok sevilen Sabri Sarıoğlu için ise yeni bir anlaşma gönderilmeyeceğini oyuncu için de bir uğurlama yapacaklarını oyuncuya da takım ve taraftarlar adına teşekkür etti.

Taraftarlar inanamadı

Sabri Sarıoğlu’nun gittiğine bazı oyuncular inanamazken bazıları da zamanının geldiğini söyledi.