Zafer Bizim 4-1

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6.hafta maçında Türkiye deplasmana giderek Kosova ile karşı karşıya geldi ve maç sonucu zaferimiz ile sonuçlandı. Kosova ile olan maçta 4 – 1 ‘lik bir zafer ile oradan ayrıldık.

Kim gol attı ?

Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve en son golü atan Ozan Tufan ile maç sonlandı. Karşı takımdan gol atan oyuncu ise 22.dakika da Amir Rrahmani olarak bilinen oyuncuydu. 4 gol ile 3 puanı alan ülkemiz 11 puanla grupta 3.sıraya yükseldi. Kosova ise 1 puanda kalarak 6. sırada yani sonuncu olarak kaldı. Deplasmanın yanı sıra ev sahipliği yaptığımız maçta ise Antalya ilinde Kosova’yı ağırlamıştık ve 2 – 0 kazanarak iki kez galip geldik.