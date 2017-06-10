Ben gönderdim o ayrıldı

Hatırlayabileceğiniz gibi Arda Turan tarafından Milli Takım'dan ayrıldığına dair bir açıklama gelmişti. O açıklama ile ilgili Fatih Terim'de konuştu.

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Ben gönderdim o ayrıldı
Ben gönderdim o ayrıldı admin Tarih: 2017-06-10 Saat: 22:55:14
Güncelleme : 2017-06-10 22:55:14Bu içerik 252 kez okundu.
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İşte o açıklama

Fatih Terim'den bu konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi ve olaya son nokta koyuldu gibi. A Milli Takım'dan ayrıldığını açıklayan Arda Turan hakkında şu sözleri kullandı ki oyuncunun adını söylemek istemedi : " Uçakta kesinlikle kabul edilmesi imkansız bir olay yaşandı. Olay sonrasında yapmam gerekeni yaparak onu yanıma çağırdım ve artık bundan sonra kampta kalamaycağını bildirdim. Eşyalarını da toplamasını istedim. Kısacası gönderme kararını ben aldım ancak takımı bırakma kararı ise tamamen onundur." diyerek olaya noktayı koydu. 

Pazarlık yapıldı mı ?

Oyuncunun milli takıma gelemsi için herhangi bir pazarlık oldu mu sorusuna yanıt olarak Terim : " Varsayalım ki oyuncu yapmaya kalkıştı bunu oyuncunun milli takımda oynama şerefini bir gerekçeye bağlama gibi bir düşüncesi olsa bile milli takımın bu ay yıldızlı formasını hiç pazarlık konusu yapabilir miyim ? Bunu yapmadım, yapmam ve yapmayacağım kesinlikle. O oyuncuyu geçin en iyi oyuncuyu söyleyin ona bile pazarlık konusu katiyen yaptırmam. 

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