Jose Sosa transfer çalışmaları

Jose Sosa adındaki oyuncuyu belki Beşiktaş takımında oynarken hatırlayabilirsiniz. Ya da şu anda oynadığı Milan takımından tanıyabilirsiniz. Ancak herhangi bir problem olmazsa anlaşmaya varılırsa oyuncuyu bir de Antalyaspor’da görmek nasip olabilir. Transfer haberi yaklaşık 3 saat önce geldi ki bu da 9 Haziran günü haber geldi demek oluyor.

İletişime Geçildi

Antalyaspor Kulübü başkanı olan Ali Şafak Öztürk tarafından gelen açıklamada şartlar sağlanırsa uygun olursa Jose Sosa transfer edilecek. Milan ile de transfer görüşmeleri başlatıldı. Şampiyonluk hedefi olan takım için güçlü bir kadro da şart olunca gelince oyuncu transferleri de elzem oluyor. Durumlara, şartlara ve anlaşmaya bakılarak oyuncu takıma alınabilir.

Oyuncu Bilgileri

Oyuncu 31 yaşında olup 1985 doğumludur. 179 cm boyundaki oyuncu Arjantin uyrukludur. Piyasa değeri şu anda 5 milyon Euro olan oyuncu merkez orta saha ve ön liberoda oynayabilmektedir. Oyuncu en popüler olduğu zamanda 10 milyon Euro piyasa değeri vardı. Oyuncu premier lig içerisinde 64 maça çıkıp 17 gol ve 21 tane asist yaptı.