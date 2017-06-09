Fenerbahçe’den oyuncu ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe’de oynayan Lens adındaki oyuncu çok iyi olmasına rağmen bonservis konusunda problemler yaşaması nedeniyle eğer olumsuz bir cevap gelirse diye hemen yerini doldurabilecek bir oyuncu ile anlaşmaya vardılar. Eğer Lens olumsuz olursa da bu oyuncuya yönelecekler.

Yeni hedef Rachid Ghezzal

Lyon takımında yer alan başarılı oyuncu sözleşmesi dolmak üzere ve sözleşmesi dolduktan sonra da transferi gerçekleştirilebilir. Oyuncu ile anlaşmaya varıldı varılacak.

Oyuncu Bilgileri

Oyuncu Cezayir doğumlu olup 1992 yılında doğmuş olup tam 1.82 boyundadır. Sağ kanat oyuncusu olarak görev yapabilmektedir.

Sağ Kanat Dolacak

Fenerbahçe transfer konusunda oldukça başarılı diyebiliriz ancak bir türlü düzeni tutturamayan Fenerbahça bu sezon şampiyon olamadı. Şimdi ise açık kalan sağ kanadı için Lens ile anlaşma sağlanamazsa o kanadı doldurmak için 2 oyuncu buldu. İlk Nabil Dirar ile anlaşmaya vardı sonrasında Rachid Ghezzaf ile anlaşmaya varmak üzere. Lens olmazsa bu iki oyuncu gelecek.