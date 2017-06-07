Beşiktaş’tan 2 transfer açıklaması

Beşiktaş şampiyon olduktan sonra tamamen transfere yönlendi ve transfer çalışmaları ile şampiyonluk için gelecek sezon için de iddialı bir takım olmayı hedefliyor. İlk transfer haberi Caner Erkin oldu ki başarılı oyuncu Beşiktaş kadrosunda oldukça sevilmekte olup taraftarlar tarafından da büyük ilgi duymaktadır.

750 bin Avro

Oyuncu son zamanlarda sıkıntılı günler geçirse de transferi en sonunda tamamlandı. Oyuncunun bonservisi İnter takımında yer alıyordu. Oyuncu ve İnter ile anlaşmaya varan Beşiktaş Caner Erkin adındaki oyuncu ile 3 yıllık bir sözleşmeyi 750 bin Avro karşılığında imzayı attı. Caner Erkin ile anlaşmaya varılırken günün bir diğer transfer haberi yine Beşiktaş’tan ancak bu sefer anlaşma bitmedi yeni başladı.

Eğer anlaşılırsa gönderilecek

Görüşmeye başlanan oyuncu ise Luiz Rhodolfo olarak bilinen oyuncudur. Oyuncu Flamengo takımına gönderilecek eğer anlaşma şartları sağlanırsa henüz bir fiyat açıklanmadı ancak 1.4 milyon Euro gibi bir fiyat internet üzerinde yayıldı. Oyuncu 2 yıl önce 3.3 milyon Euro gibi bir fiyata alınmıştı. 30 yaşında olan oyuncu savunma oyuncusu olup şimdi direk satış şeklinde gönderilmesi planlanıyor.