Arda Turan ile ilgili TFF Açıklama Yaptı

TFF bir anda herkesin tepki gösterdiği konuyu ele aldı ve Bilal Meşe adındaki gazeteciye fiziki ve sözlü olarak saldırı yapan Arda Turan hakkında bir açıklama yaptı. Herkes bu açıklamayı merakla bekliyordu ve bazıları da daha önceden tahmin etmişti.

TFF Açıklama Yaptı

TFF tarafından yapılan açıklama oldukça kısa ve netti. İşte o açıklama : “"Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Slovenya'nın Portoroz kentinde kampa giren A Milli Takım'da Arda Turan ve Serdar Gürler aday kadrodan çıkarıldı.” açıklaması gelince yaptığı davranış sonucunda bunu birçok kişi hak ettiğini savundu. Bu konu üzerine de Arda Turan bir açıklama yaptı. Arda Turan açıklamasını videolu olarak yaptı.

Olay savcılığa taşınıyor

Ama ondan önce açıklama yapan Bilal Meşe bu konuda 40 yıllık meslek hayatı boyunca bunu yaşamadığını ve konuyu savcılığa taşıyacağını bildirdi. Bilal Meşe 62 yaşında olup TRT Spor kanalında program yapıyor.