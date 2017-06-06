Final Beşiktaş ve Fenerbahçe Arasında

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisinde 4.maçta Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen Anadolu Efes takımını 65- 91 yenerek seriyi 3 – 1 olarak kazandı. Finale çıkan Beşiktaş karşısında daha önceden adını finalde yer aldıran Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Daha önceki 3 maçına bakıldığı zaman Beşiktaş Sompo Japan takımı son 3 maçtan 2 tanesinde galibiyet ile ayrıldı Andolu Efes’e karşı. Bu maçı da kazanarak toplamda Anadolu Efes’e karşı 3 tane maç kazanmış oldu. Daha önceki maçlarda 90- 71 gibi benzer skorla yine Beşiktaş Sompo Japan takımı kazanmıştı.

İşte periyot sonuçları :

1. Periyot Sonucu: 16- ­26

2. Periyot Sonucu: 33­ - 52 (17 - ­26)

3. Periyot Sonucu: 42­ - 70 (9­ - 18)

4. Periyot Sonucu: 65 - ­91 (23 - ­21)