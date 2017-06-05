Chedjou 3 yıllık anlaşma ile Başakşehir’e transfer oldu

Sport Toto Süper Lig 2016 – 2017 sezonunda ikinci olarak sezonu tamamlayan Başakşehir oldukça iyi bir performans göstermesine rağmen şampiyon olamadı. Transfer çalışmalarına ise çok daha önceden başlamıştı. Başakşehir transfer listesine aldığı Kamerunlu Aurelien Chedjou adındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı ve 3 yıllık bir sözleşme ile takıma kattılar.

Kulüpten resmi açıklama

Kamerun uyruklu olan savunma oyuncusu Chedjou ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. 22 numaralı formayı kullanacak olan savunma oyuncusu kesin olarak artık kadroda. Galatasaray’da toplamda 119 tane resmi maç yaptı ve toplamda 12 tane de gol atmayı başardı. Başakşehir’de ise oyuncu yıllık olarak 800 bin euro ücret alacak.