Fenerbahçe Arsenal İle Transfer Anlaşmasını Tamamladı

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu elde edemedi ki bu sezon için oldukça iyi transfer yapmasına rağmen şampiyon Beşiktaş oldu ve Fenerbahçe de takımda düzenlemelere giderek yeni transferlere başladı bile.

David Ospina Geliyor

David Ospina adındaki kaleci 28 yaşında ve Arsenal takımı kadrosunda. Kolombiyalı futbolcu Fenerbahçe tarafından izleniyordu ki oyuncunun aslında o kadar da başarılı olduğu söylenemez. Taraftarlar şimdiden oyuncunun yaşı ile ilgili tepkilerini dile getirmeye başlasa da oyuncuyla ilgili transfer anlaşmaları Arsenal ve Fenerbahçe arasında tamamlandı. Sıra oyuncu ile anlaşmaya geldi. Oyuncu ile anlaşmaya da kesin gözüyle bakılınca oyuncun yazın Fenerbahçe kadrosunda görülmesi bekleniyor. Oyuncunun kadroda yer alacağını kesinleştiren bir diğer konu ise 31 Mayıs günü Volkan Demirel ile olan sözleşmenin sone ermesi oldu. Bu nedenle Fenerbahçe bu oyuncudan vazgeçmeyecektir. Aşırı bir terslik olmadığı sürece oyuncu kesin.

12 Kez Maçta Yer Aldı

Oyuncuyu lig maçlarında değil de kupa maçlarında gördük ki toplamda 10 kez kupa maçına çıkan oyuncu 2 defa lig maçına çıktı. Kupa maçlarında ise 8 defa Şampiyonlar Ligi içerisinde yer aldı. 4 kez de FA Cup maçında yer aldı. Oyuncu anlaşma fiyatı ise 6 milyon pound olarak yabancı sitelerde bildirildi.