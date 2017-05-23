Beşiktaş'ın yeni transfer adayı ile anlaşıldı

Oldukça başarılı bir sezon geçiren Beşiktaş için son bir engel kaldı ki bu engel de Gaziantep olup bunu da başarıyla geçerse şampiyonluğunu ilan edebilecek. Şampiyonluğun yanı sıra başarılı bir sezon başarılı transferlere de yol açıyor ki Beşiktaş bunun için de harekete geçti.

Transfer Çalışmalarına Tam Gaz Devam

Metin Albayrak transfer görüşmeleri için Brezilya'ya gitti, Orada da transfer konusunda gelişmeler olumlu yönde olup her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayabilen başarılı oyuncu Dudu ile her konuda anlaşma sağlandı. Palmeiras Kulubü içerisinde yer alan bu oyuncu için pazarlık yapılıyor. Brezilyalı kulüp 10 milyon dolar ile başladı. Albayrak ise bu konuda çabalıyor bir yandan da oyuncu Beşiktaş takımında yer almayı çok istiyor bu nedenle bir kolaylık sağlanmasını istedi. 20 maça çıkan oyuncu 5 gol attı.

Sadece forvet değil

Beşiktaş sadece forvet alanı için değil stoper için de 2 aday belirledi ki bu adaylar Mangala ve Vida adındaki oyuncular oldu. Dudu adındaki oyuncu için olumlu gelişmeler yöneticileri defans bölgesine odanlanmak konusunda rahatlattı. Buraya takviye yapılması planlanıyor.