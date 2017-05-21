Fenerbahçe'den Gidecek Oyuncular

Yüksek maliyetlerden dolayı Fenerbahçe kadrosunda oldukça maliyetli olan oyuncular var ki bu oyuncular zorunlu olarak takımdan gidecekler. Bazıları da yüksek maliyetlere neden olacağından mecburi olarak takımda kalacak.

İşte o oyuncular

İlk oyuncu Sow ve bu oyuncu oldukça başarılı olup eğer kulubünü ikna ederse 1 yıl kiralık kalması konusunda sorun olmayacak. Bonservis olayı ise oldukça maliyetli olup alınması düşünülmüyor.

İkinci olarak Volkan Şen oyuncusu Samandıra'da çok sorun çıkarınca gözden düşenler arasında yer alıyor ve teklif gelirse gönderilecek.

Üçüncü olarak en merak edilen oyuncu Lens olup Fenerbahçe taraftarı tarafından oldukça çok sevildi. Bu oyuncu içinde kulubü tam 8 milyon Euro istiyor. Bu fiyata alınması da olanaksız. Bir çözüm yolu aranıyor çünkü oyuncunun performansı çok iyi. Kocaman ise bu konuda bulunmaz hint kumaşı olmadığını bu nedenle de alternatifi çok olduğunu söyledi. Bu nedenle de oyuncu için yönetime olumsuz rapor verildi.

Van der Wiel giden oyuncu olarak kesinleşti. 3.2 milyon Euro maaş alan bu oyuncu maaşı çok olunca alan da olmuyor. Yönetime de mutsuz olup ayrılmak istediğini belirtince bir şekilde gönderilecek.