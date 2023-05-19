Finansal Piyasalarda Uzman Bakış Açısıyla Burcu Akyol

Finansal piyasalarda uzmanlığı ile dikkatleri çeken Burcu Akyol 02.08.1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ekonomiye olan ilgisi ile lisans eğitimini İzmir’de 9 Eylül Üniversitesinde almıştır. Bunun ardından ise eğitimine Yakın Doğu Üniversitesinde devam ederek lisansüstü olarak devam etmiştir. Uluslararası piyasalar ve bu piyasalarda trade işlemleri yapma konusunda uzmanlaşmak adına Londra’da London Academy Of Trading köklü ve verdiği kaliteli eğitimle dikkatleri çeken bir okulda eğitim almıştır.

Aldığı eğitimler ile kendisini finans ve bankacılık, global trading, yazılım bilişim uzmanlığı, ekonomi alanlarında geliştirmiştir. Uzmanlık sahibi olduğu bu alanlarda analitik düşünme, doğru kaynaktan doğru veri toplama ve analiz ederek riskleri raporlama konularında başarılı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Türk ekonomisinin gelişmesi ve yerli yatırımcıların da doğru yatırımlar yapabilmesi adına hazırladığı içerikleri de paylaşır.

Burcu Akyol Kimdir?

Sahip olduğu eğitimler ve deneyimleri toplumun iyiliği adına kullanmaya devam eder. Burcu Akyol kimdir incelendiğinde portföy ve yatırım danışmanlığı yaptığı kişilerle ekip çalışmasını en iyi şekilde yaptığı görülür. Global ekonomiyi yakından takip eder ve derinlemesine analizler yapar. Hazırladığı içeriklerin doyurucu ve bilgilendirici olması ile de uluslararası ödüller almaya devam eder. Uzmanlık alanlarını genişletmeye ve ekonomi piyasasında yaşanan tüm gelişmelere hazır olmaya dikkat eder.

Etik kurallara dikkat etmenin yanında güvenilir olmaya da önem veren ekonomist yatırım ve finans danışmanlıklarında, portföy yönetiminde gösterdiği başarı ile Türkiye’de olduğu gibi uluslararası ekonomi ve finans piyasalarında adından söz ettirmeyi başarır. Daha fazla insana ulaşmak ve finans sektöründeki deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak için twitter ve instagram da bulunan sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanır. Bunun yanında burcuakyol.tr@gmail.com adresinden gönderilen maillere de cevap vermektedir. Ayrıca kişisel web sitesi https://burcuakyoldiyari.com/# adresinden de içerikler paylaşmaya devam ediyor.

Burcu Akyol Güvenilir mi?

Uzman ekonomist Burcu Akyol yerli ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere anlaşma ve portföy yönetimi konularında hizmet vermeye devam ediyor. Bu konularda hizmet verdiği şirketler arasında GCM (2017-2019), XM (2019-2021), A1 Capital (2021-2022), High Rise Market LLC (2022-2023) yer alıyor. Çok sayıda yatırım aracını izleme ve bunların geçmişte yaptıkları hareketleri, istatistikleri analiz ederek bugün ve gelecekte nasıl gelişme gösterecekleri konusunda başarılı öngörülerde bulunur.

Yaptığı başarılı çalışmalar ile dikkat çeken uzman ekonomist Flama formasyonu patent sahibidir. Teknik analiz yöntemleri arasında yer alır ve Bayrak formasyonu adı ile de bilinir. Finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini bu teknik analiz yöntemini kullanarak değerlendirir. Yaptığı geçmiş fiyatlar ve bugün oluşan fiyat hareketlerini sahip olduğu Flama formasyonu patenti ile başarı ile değerlendirir ve finansal danışmanlığını yaptığı şirketlere ve bireylere analizlerini sunar.

Burcu Akyol’un Ödülleri

Uluslararası finans piyasalarında verilen önemli ödülleri almaya devam eden ekonomist almış olduğu ödülleri ve sertifikaları kişisel web sayfasından paylaşır. Bu ödülleri ve sertifikaları ile sunduğu hizmetin kalitesini ortaya koyar. Burcu Akyol’un ödüller ile uluslararası piyasalarda en iyi broker, trader ve teknik analiz yapan ekonomist olduğu görülür.

Best Trader Of The Year - From Turkey

Bussiness Trade and Professional Portfolio Management (Londra)

Best content creator about Economic Details Of The Season LAT (Londra)

Flama (Bayrak) Formasyon Patent Sahibi

EuropeanCeo Awards – Best Introducer Broker(2018)

FIRA – Certificate

Burcu Akyol İle Ekonomi

Aslan burcu olmanın verdiği liderlik vasfından Burcu Akyol ile ekonomi konusunda çalışan kişiler ve şirketler yararlanırlar. Üstlendiği projelerin başarı ile sonuçlanması için özveri ile çalışır. Küresel piyasalarda gördüğü ilginin artması ile dikkatleri çeken forex, kripto para, emtialar ve vadeli işlemler konusunda uzmandır. Bu sayede portföy yönetimini yaptığı şirketlerin ve bireylerin yatırımlarını farklı yatırım araçları ile değerlendirir.

Yatırımlara yön vermeden önce derinlemesine analizler yapmaktadır. Portföy ve yatırım danışmanlığı yaptığı global şirketlerin kar elde etmelerini sağlamaya devam ediyor. Bu başarıları ile de uluslararası ödülleri toplamaya devam ediyor. Ekonomiye ve finansal işlemlere farklı bir bakış açısı getiren Akyol risk analizi ve yönetimi konularında olduğu gibi muhasebe ve mali yönetim konularında da son derece başarılı olması ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Uzman ekonomisti bireysel web sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek deneyim ve bilgilerinden yararlanmak mümkün oluyor.