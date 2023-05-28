Asil Ağırman Kimdir?

Türkiye'de genç kaleci kontenjanının en başarılı isimlerinden olan Asil Ağırman kalede devleşmeye devam ediyor. Özellikle 19 Eylül 2002 doğumlu genç bir sporcu olmasına rağmen adından bu kadar sık söz ettirmesi başarısını kanıtlıyor. Türkiye'de genç kaleci yetiştirme açısından futbolun tıkanmış bir yapıda olduğunu fark etmek zor değil. İşte tam bu noktada da umut olan saf yetenekler el üstünde tutuluyor.

Onlardan birisi olduğu için de gelecekte Asil Ağırman kim sorusuna pek ihtiyaç duymayacağız gibi görünüyor. Şimdiden pek çok kulübün radarına girmeyi başaran, şimdiye kadar forma giydiği kulüplerde harika işler çıkaran ve kendisini geliştirmeye devam eden sporcu mercek altına alındı. Tüm yaşamı boyunca spordan kopmayan ve ciddi bir gelişim kat eden Asil'in geleceğinin ise son derece parlak olduğu futbolun içerisindeki isimler tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Asil Ağırman ’ın kişisel web sitesine link üzerinden ulaşılabilmektedir.

Asil Ağırman

Küçük yaşta sporla tanışmasının büyük bir artı olduğunu fark eden ve bununla ilintili olarak çalışmalarını asla aksatmayan Asil Ağırman hakkında pek çok farklı gerçekle yüzleşiyoruz. Bunların başında da akademik kariyerini de en az profesyonel mesleği olan kalecilik kadar önemsemesi geliyor. Futbol ile eğitim ilginç bir biçimde bağlamından koparılmış iki kavram gibi düşünülse de Türkiye'de bunun tam aksinin de olabileceğini herkese kanıtlıyor.

Küçükken başlayan ve hayatı boyunca devam eden spor tutkusu sayesinde inanılmaz bir başarıya ufak yaşta ulaşıyor. Aynı zamanda eğitimin önemine vurgu yapıyor. Bunu 2018 yılında İstanbul'da aldığı akademik eğitimle gösteriyor. Eğitimini tamamladığı 2020 yılında ise İstanbul'dan ayrılıyor. Fakat hem eğitim süresi boyunca hem de öncesinde ve sonrasında kalecilikten asla kopmuyor. Aksine formasını terlettiği her takımın kalesinde devleşerek geleceğin bir numarası olduğunun sinyallerini veriyor.

Asil Ağırman Mesleği

Profesyonel meslek kariyeri olarak kaleciliği tercih eden Asil Ağırman bu açıdan ciddi bir efor sarf ediyor. Çünkü yalnızca kalecilik ile değil teknik tarafıyla da ilgilenmekten geri durmuyor. Oynadığı müsabakalarda gole izin vermeyen başarılı bir kaleci olmasının yanında Asil Ağırman mesleği sorulduğunda rahatlıkla kaleci koçluğu cevabını verebiliyor. Zira aldığı eğitimle kendisi gibi küçük yaşta kaleciliğe başlayan gençlere mentor olarak destek oluyor.

Hali hazırda U13 ile başlayan kariyerinin zirve basamaklarını U17 ve U21 ile hızlı bir biçimde Mersin’de oynamasının da getirisini gözler önüne seriyor. Burada edindiği tecrübeyi inanılmaz bir biçimde sahaya yansıtırken aynı zamanda 3.ligin kapılarını da aralamanın coşkusunu geride bırakıyor. Kariyerinde Türkiye'de forma giydiği 2.lig takımları sayesinde bambaşka bir seviyenin kilidini açıyor. Duayenlere göreyse yakında Asil Ağırman ismini kendisini kanıtlamış bir biçimde büyük takımlarla yan yana anacağız.

Asil Ağırman Hakkında

Tabii ki U17 ve U21 ile beraber tanınırlığı da arttığı için eğitiminin ardından Mersin'e yerleşerek burada profesyonel spor kariyerine devam etme kararı alması oldukça doğru bir hamle. Burada kaleci koçluğu ve yardımcı kalecilik ilke son derece üst düzey bir kariyer planlamasının içerisine dahil oluyor. Ki formasını terleterek kalesini koruduğu takımda da görevini aksatmıyor.

Yetenekli genç kaleci Asil Ağırman kimdir konusunun günümüzde sık duyulması tesadüf değil. Henüz kendisini geliştirme aşamasında olan, daha da ileri bir seviyeye ulaşacak olan ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanılan sporculardan yalnızca birisi. 3.lig ve 2.lig takımlarında forma giydikten sonra gözünü daha da yukarıya diken Asil Ağırman ülkemiz futbolunun ikonik isimlerinden birisi olmaya çok erken başladı. Gelecek sezonlarda daha yüksek liglerde, daha büyük takımlarda forma terleteceğinden ise kimsenin şüphesi yok.