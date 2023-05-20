Deprem Köpeği Çadırda Yaşıyor

Kahramanmaraş'ta eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Hatice Avcı, depremden 18 dakika önce saat 04.00 sıralarında kendilerini tırmalayarak ve uluyarak uyandıran köpeği "Mihriban"ı yanında tutuyor.

Avcı, köpeğin daha sonra balkondaki bir sandalyeye çıkarak ulumaya başladığını söyledi.

Anadolu'ya konuşan Avcı, Mihriban'ın normalde çok uysal bir hayvan olduğunu ve hiç havlamadığını kaydetti.

"Huysuzlanmaya başlayınca (depremden hemen önce) komşular rahatsız etmesin diye içeri aldım. Tekrar balkona koştu ve yine ulumaya başladı. Tekrar içeri aldım. İçeride huysuzdu. Kucağımı kaşıyordu ve dışarı çıkmak istedi" diye hatırladı.

"Şimdi çadırda beraberiz, kucağımızda yatıyor. İlk üç gün hiç yemek yemedi, çok korktu. Çadırda rahat ama yıkılan evimize girince çok huysuz. dedi.

Depremlerde evleri ağır hasar aldıktan sonra ailesiyle birlikte spor kompleksi içinde kurulan çadır kente yerleşen Avcı, köpeği Mihriban'a oğlak eldiveni takıyor.

6 Şubat'ta Türkiye'nin çok sayıda ilinde 7,7 büyüklüğünde ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de yaklaşık 14 milyon kişi ve Suriye'nin kuzeyindeki pek çok kişi depremlerden etkilendi.