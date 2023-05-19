En İyi Türk Ekonomistler Arasında Yerini Alan Sevda Atakara

Yatırım yapmak isteyen bireylere doğru yolu göstermek için çalışan Sevda Atakara, en iyi Türk ekonomistler arasında yerini almaktadır. Sevda Atakara, uzun yıllardır bu sektörde görev alan uzmanlardan bir tanesidir ve bireylerin alım satım için uygun yatırım araçları seçmesine yardımcı olmaktadır.

Finansal piyasalarda işlem yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. Zira piyasa üzerinde işlem yapmak yalnızca seçilen araç için alım ya da satım emri vermekten ibaret değildir. Bu bağlamda kişilerin başarılı olabilmesi için uygun araçlara yönelmesi ve teknik analizler doğrultusunda karar vermesi gerekmektedir. Sevda Atakara ‘nın web sitesine linkten ulaşabilirsiniz.

Tam da bu noktada Sevda Atakara devreye girmekte ve kişilerin bütçeleri ve kazanç planlarına uygun olacak şekilde yatırım araçlarının analizini yapmaktadır. Yapılan bu analizler sayesinde yatırım aracının değerindeki artış ya da düşüler tahmin edilebilmekte ve kişiler maddi kayıp yaşamadan yatırım sürecini atlatabilmektedir.

Yatırımları için Sevda Atakara’ya danışmak isteyen ve bu bağlamda uzman isim Atakara hakkında bilgi almak isteyen bireyler, aşağıdaki başlıkları inceleyerek daha fazla bilgiye ulaşabilmektedir.

Sevda Atakara Kimdir?

Sevda Atakara kimdir sorusuna yanıt arayan bireyler, Sevda Atakara’nın alanında uzman bir ekonomist olduğunu bilmelidir. 1985 yılında dünyaya gelen Atakara ilkokul, lise ve üniversite eğitimini doğduğu şehir olan Antalya’da tamamlamıştır. Akdeniz Üniversitesi’nde İktisat Bölümü’nde okuyan Atakara, daha sonra Marmara Üniversitesi’nde “Sermaye Piyasası ve Borsa” alanında yüksek lisans yapmıştır. Buna ek olarak yine aynı üniversitede “Uluslararası Politik Ekonomi” üzerine yüksek lisans programını bitirmiştir.

Eğitim hayatını borsa ve yatırım üzerine devam ettiren Sevda Atakara aynı zamanda London School of Economics’te uluslararası ekopolitik eğitimi almıştır. Sevda Atakara, günümüzde Akdeniz Üniversitesi’nde “Politik Ekonomi” üzerine doktora yapmaktadır. Bu eğitimlere ek olarak Sevda Atakara’nın pek çok lisansı ve belgesi bulunmaktadır.

Çalışma hayatında hem yerel hem de yabancı firmalara bağlı olarak pek çok firmada araştırmacı, fon yöneticisi ve stratejist olarak görev almıştır. ABank ve BNP’de trader olarak da çalışmıştır. Günümüzde ise sahip olduğu deneyim ve bilgiler ile doğru analizler yaparak yatırımcıları mutlu edecek tahminler ve yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Sevda Atakara’nın Ödülleri

Sevda Atakara’nın tavsiyeleri doğrultusunda yatırım dünyasına adım atmayı planlayan bireyler, Sevda Atakara’nın başarılı bir yatırım uzmanı olup olmadığını tespit edebilmek için araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda da Sevda Atakara’nın ödülleri merak edilmektedir. Sevda Atakara, daha çok kariyerini belge ve sertifika alarak geçirmiştir ve bu anlamda aldığı ödül bulunmamaktadır. Ancak uzman ekonomistin sahip olduğu belge ve lisanslar aşağıdaki listede belirtilmektedir.

Kurumsal Derecelendirme Lisansı Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Le Fonti Awards – Best IB (2017) Technium Scnience – Conference: Empirical evidences of psychological biases in Forex trading

Sevda Atakara’nın sahip olduğu bu belge ve lisanslar, uzman ekonomistin ne kadar başarılı ve nitelikli olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle ülkemizde en güvenilen yatırım uzmanlarından bir tanesi haline gelmiştir. Bu noktada yatırım yapmaya başlayacak olan bireylerin alanında deneyimli ve uzman kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesi tavsiye edilmektedir. Aksi halde yatırım için ayrılan bütçe yatırım aracı doğrultusunda düşüşe geçebilir ve yatırımlar olumsuz sonuçlanabilir.

Sevda Atakara Güvenilir Mi?

Finansal piyasa platformları üzerinden yatırım araçları alıp satarak kazanç elde etmek isteyen bireyler Sevda Atakara’nın ismini sıkça duymaktadır. Bu bağlamda en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi de Sevda Atakara güvenilir mi şeklindedir. Zira yatırım yapan ya da yatırım yapmaya yeni başlayacak olan insanlar, Sevda Atakara’nın güvenirliğini bilmek ve bu doğrultuda hareket ederek Atakara’nın tavsiyelerini dinlemek istemektedir.

Sevda Atakara, alanının en güvenilir uzmanlarından bir tanesi olarak kabul görmektedir. Bunun ise pek çok sebebi vardır. Sahip olduğu bilgi birikimi, almış olduğu eğitimler, sertifikalar ve belgeler, Sevda Atakara’nın ne kadar başarılı olduğunun kanıtıdır. Buna ek olarak nokta atışı tahminleri ile uzun yıllardır pek çok yatırımcıya destek olarak kazancın arttırılmasına yönelik çalışmalara imza atmıştır. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğu zaman günümüzde en güvenilir ekonomist ve yatırım uzmanlar arasında yerini alan Sevda Atakara, tavsiyeleri dikkate alınacak kişilerden biridir.