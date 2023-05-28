Başarılı İşlerle Adından Söz Ettiren Gökalp Biltekin

Asıl mesleği reklamcılık olan Gökalp Biltekin, iş hayatı dışında da oldukça aktif bir insandır. Üniversite yıllarında başladığı gönüllü sivil toplum gruplarındaki çalışmaları da mevcuttur. Eğitim hayatındaki başarısı sayesinde reklam alanında birçok iyi firmalarla işler yapmıştır. Sosyal açıdan duyarlı ve iş konusunda da oldukça titiz bir anlayışa sahip olması, kısa sürede neler yapabileceğini net şekilde göstermektedir.

Gökalp Biltekin’in katıldığı sivil toplum gruplarının çeşitli alanlarda yardım ve destek faaliyetleri bulunmaktadır. Doğal afetlerde gönüllülük gibi insanların yardıma ihtiyaç duydukları her an gereken destek için çabalar. Günümüzde iş hayatı ve sivil toplum gönüllüsü olarak bir şeyler yapmak isteyen gençlere iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Toplum duyarlısı ve gönüllüsü olmak isteyenler için uygun bir örnektir. Aldığı eğitim ile reklam alanında da oldukça başarılıdır. Gökalp Biltekin ‘in kişisel web sitesine link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gökalp Biltekin Kimdir?

Gökalp Biltekin, Çukurova Üniversitesi’nin reklamcılık bölümünde eğitim almış ve mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında gönüllü sivil toplum grupları ile çeşitli çalışmalara katılmış ve 7 yıldır toplum gönüllüsü olarak kuruluşlarda çalışmaktadır. Birçok önemli reklam ajanslarında görev almış ve iş deneyimleri kazanmıştır. Dijital olarak çalışmalarını yaptığı farklı firmalar bulunmaktadır. Yaptığı işte oldukça başarılı olması sayesinde yurt içi ve yurt dışı reklam alanında danışmanlık verdiği firmalar da vardır.

İş hayatında sahip olduğu tecrübe ile başarılı reklam işlerine imza atmıştır. Aldığı eğitimin üstüne uzmanlık olarak reklam ve görsel tasarım işlerine yoğunlaşmıştır. Reklamcılık sektöründe işi bilen ve bu konuda oldukça uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Firmalarla yaptığı işlerin kendine özgü ve beğenilen işler olması, bu alanda oldukça başarılı olduğunu gösterir. Sivil toplum gönüllüsü olarak da oldukça başarılı işlerde yer almıştır.

Gökalp Biltekin Mesleği

Meslek olarak reklam alanında kendini ilerletmiş ve bu sektörde başarılı işler yapmayı amaçlamıştır. Gökalp Biltekin adının severek yaptığı mesleği ile iyi işlerde duyulması mümkündür. Reklamcılık okuması, eğitim alması fikirleri için ekstra bir ilham kaynağıdır. Okuduğu alana göre oldukça başarılı işler ortaya çıkarması da kendini göstermesine yardımcı olmuştur. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde mesleğini en iyi şekilde ortaya çıkarmasına fırsat sunmuştur.

Prensipli iş anlayışı olması nedeniyle titiz ve düzenli şekilde çalışma anlayışına sahiptir. Meslek seçimi tamamen kendi isteğine göre gelişmiş ve bu alanda aldığı eğitimle istediği hedeflere doğru ilerlemeye, yükselmeye başlamıştır. Yetenekli ve başarılı bir reklamcı olarak oldukça çalışkan bir kimliği bulunur. Toplum sorunlarını daha net gören bir birey olması da sivil toplum kuruluşlarında görev almasını net şekilde anlatabilecek bir davranış olabilir.

Gökalp Biltekin

Yaptığı işinin yanı sıra sivil toplum gönüllüsü olarak başardığı işlerde oldukça fazla olan biridir. Bununla ilgili aldığı sertifikalar oldukça fazladır. Gökalp Biltekin’in her alanda başarılı ve azimli olduğu görülebilir. Çalışmalarında oldukça dikkatli ve özenli bir işleyişe yer verir. Tüm bunların etkisi ile reklam alanında başarılı işler yapan, toplum içinde gönüllü olan birinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dijital reklamcılıkta ve profesyonel olarak reklamcılıkta oldukça etkili işler yapmıştır.

Aldığı sivil toplum gönüllüleri sertifikalarına yer verilecek olursa; Çukurova Üniversitesi gönüllü sivil toplum üyesi sertifikası 2018-2019, Stk Yönetimi ve Sivil Toplum Aktivizmi Eğitim ve Sertifika Programı 2021-2022, İstanbul Bilgi üniversitesi sivil toplum sertifika programı 2022-2023 dönemi. Yaptığı gönüllü işler bu sertifikaları almasının sebebidir. Mesleki alanda ve özel hayatında oldukça iyi işlerde yer almak için elinden geleni yapmayı amaçlamaktadır.