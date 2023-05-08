Antalya Turist Rekoru Kırdı

Antalya, Türkiye'nin güneyindeki tatil beldesinin hava yoluyla gelen rekor sayıda yabancı turisti ağırladığını gösteren verilere göre, yıla şimdiye kadarki en iyi başlangıcı olduğu söylenen bir dönemden geçiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ocak ayının ilk günü ile 7 Mayıs arasında 2,1 milyondan fazla turist Akdeniz cevherine indi.

Rakam, bir yıl önce aynı dönemde gelen 1,65 milyon turistten %45'lik bir artışa işaret ediyor. Türk turizm sektörü için gelmiş geçmiş en iyi yıllardan biri olarak adlandırılan 2019'un aynı dönemine göre %10'luk bir sıçramaya işaret ediyor.

O yılın Ocak ayından 7 Mayıs ayına kadar yaklaşık 1,91 milyon turist geldi.

Bu yılki ivme, kısmen Batılı ülkelerin Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle Rusya'dan gelenlerin yanı sıra Avrupa'dan, özellikle Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelen turist akınlarıyla sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ilk çeyrekte Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %26,7 artarak 6,2 milyona ulaştı.

Döviz, turizm sektörünü Türkiye ekonomisi ve hükümetin yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla mücadele etmek için cari açığı azaltmaya odaklanması için hayati kılıyor. Yeni ekonomik programı, artan fiyat enflasyonunu kontrol altında tutarken ihracata, üretime ve yatırımlara öncelik vererek cari açıkları fazla vermeye odaklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, turizm geliri bu Ocak-Mart döneminde yıllık %32,3 artışla 8,69 milyar $'a (169,50 milyar TL) yükseldi.

Pandeminin serpintisinden geçen yılki tam toparlanma , yabancı turist sayısını rekora yaklaştırdı, tüm zamanların en yüksek gelirlerini sağladı ve hükümeti yıllık turizm tahminlerini yükseltmeye sevk etti.

Hükümet, yabancı girişlerin 2028'de 90 milyona ulaşmadan önce 2023'te 60 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Gelir için, bunun bu yıl 56 milyar dolara ve bundan beş yıl sonra 100 milyar dolara yükseleceğini görüyor.

Yabancı ziyaretçiler yıldan yıla %80,33 artarak 2022'de 44,6 milyona ulaştı ve 2019'daki 45,1 milyonluk zirvenin biraz gerisinde kaldı. Bu rakam, 2021'deki 24,71 milyon ve 2020'deki 12,73 milyon ile karşılaştırıldığında.

Devam eden pandemik etkilerin dağılması ve Ukrayna savaşının serpintisinin Rus girişlerinde bir artışa yol açması nedeniyle gelirler bir önceki yıla göre %53,4 artarak yaklaşık 46,3 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yılın geliri, pandemi vurmadan önce 2019'daki önceki yüksek seviye olan 38,4 milyar doları aştı. Rakam, salgının 2020'de yarı yarıya sadece 14,8 milyar dolara düşmesinin ardından 2021'de 30,2 milyar dolardı.

Turizm, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) yaklaşık %10 katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, 2022'de yaklaşık 1,7 milyon kişi konaklama ve yemek hizmetlerinde çalıştı - toplam istihdamın yaklaşık %5'i.