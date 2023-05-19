Ekonomi Hakkındaki Tutarlı Konuşmalarıyla Piyasanın Gözdesi Kenan Birinci

Küreselleşen dünyada ekonomiyi sadece mikro ölçekte izlemek yeterli olmaz. Aynı zamanda diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler makro ölçülerde izlenmelidir. Kenan Birinci almış olduğu üst düzey ekonomi ve finans eğitimleri ile finans piyasalarını yakından takip eder. Yapmış olduğu isabetli öngörüler ve açıklamalar ile de ekonomi çevrelerinde adından söz ettirmeyi başarır.

Analitik düşünen aynı zamanda takım çalışmasına uyumlu olan uzman ekonomist doğru verileri doğru kaynaklardan elde eder. Bu şekilde verdiği tavsiyeler ile oluşturulan portföylerle kazanç elde edilir. Verileri bilimsel yöntemlerle analiz eder ve bireysel yatırımcılarında global piyasalarda yer almasını sağlar. Kenan Birinci’nin kişisel web sitesi https://kenanbirinci.com ‘dur.

Kenan Birinci Kimdir

1990 yılında Trabzon’da doğmuş olan Kenan Birinci kimdir onun değerli yatırım tavsiyelerinden yararlanmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Türkiye’de doğan ve ilkokulu Trabzonda okuyan Birinci 2001 yılında ailesinin işi nedeniyle Hollanda’ya gitmiştir. Bundan kaynaklı olarak eğitimine Hollanda’da devam etmiştir. Ortaokulu bitirmesinin ardından da bu ülkenin köklü liselerinden olan Voorbereidend Wetenschappelijk lisesinde eğitim almış ve 3. Olarak başarıyla liseyi bitmiştir.

Ekonomiye ilgisi ile bu alanda eğitim görme amacıyla İtalya’ya gitmiştir. İtalya’nın en prestijli üniversitesi olan University of Pavia’ da ekonomi konusunda eğitim almıştır. 2013 yılında mezun olmasının ardından eğitimine yine Avrupa ve Amerika’da devam etmiştir. Özellikle Amerika’nın Florida eyaletinde aldığı eğitimler ile ekonomi ve finans konularında uzmanlaşmıştır.

Kenan Birinci Güvenilir Mi?

Global piyasaların anlık olarak takip edilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda politik gelişmelerin de takip edilmesi yatırımlara doğru yön verilmesi açısından önemlidir. Portföylerin oluşturulması gibi yönetimi de dikkatle yapılması gerekir. Kenan Birinci güvenilir mi sorusunun evet karşılığını bulmasını portföylerin doğru yönetilmesi ile sağlar. Bilimsel yöntemlerle yaptığı analizleri bireysel yatırımcılar için çok kolay anlaşılır şekilde sunar.

Şeffaf olmaya önem verir ve yaklaşan yatırım fırsatları hakkında bilgiler verir. Dünyada yaşanan kimi olumsuz gelişmeler önemli yatırım fırsatları oluşturur. Uzman ekonomist ortaya çıkan ya da yaklaşan riskleri de öngörür. Bu riskler konusunda verdiği bilgiler ile de takipçilerini uyarır. Sunduğu güvenilir yatırım önerileri ile sosyal medyada 160 bini geçen kişinin katıldığı bir platformu bulunur.

Kenan Birinci Çalışmaları

Ekonomi piyasalarının anlık olarak takip edilmesi portföylerin doğru yönetilmesi açısından çok önemlidir. Bu şekilde forex, hisse senedi, kripto para, kıymetli emtialar gibi global yatırım araçları kullanılarak portföyler oluşturulabilir. Kenan Birinci çalışmaları ilk olarak Amerika’da başlamıştır. D.A. Davidson şirketinde 2014 ile 2018 yılları arasında finansal danışmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır.

Türk toplumuna katkı sağlamak amacıyla da beş yıl önce anavatanına dönmüştür. Şuanda ise bireysel olarak çalışır. Sosyal medya üzerinden takipçilerine yatırım ve finans tavsiyelerinde bulunur. Almış olduğu eğitimler ile IB olarak kariyerine devam eder. Kısa ya da uzun vadeli yatırım işlemleri konusunda yaptığı teknik analizlerle dikkatleri çeker.

Kenan Birinci Ödülleri

Almış olduğu eğitimleri edindiği deneyimler ile birleştiren Kenan Birinci ödülleri toplamaya devam ediyor. Eğitimin hayat boyu devam ettiğini düşünüyor ve çeşitli global yatırım ve aracılık şirketlerinin hazırladığı eğitim programlarına da katılmaya devam ediyor. 15th ME Forex & Invsment Award 2017 – Best Introducer Broker ödülünü Amerika’da çalıştığı dönemde gösterdiği başarılar ile almıştır.

Almış olduğu bu ödül ile en iyi broker ve forex işlemleri yapan yatırım uzmanı olduğunu kanıtlar. Yaptığı çalışmalarla önümüzdeki yıllarda Türkiye’de ve global piyasalarda verilecek olan ödülleri toplamaya en büyük aday olduğunu kanıtlar.

Uzman Ekonomist Kenan Birinci

Uzman ekonomist Kenan Birinci liderlik özelliği ile yatırımcıları doğru yönlendirme konusunda üstün başarıya sahiptir. İnovasyon yapan ve yeni yatırım araçlarının değerlendirilmesi konusunda insanları yönlendiren Birinci ile çalışmanın ayrıcalığını yaşayan kişiler ekonominin ve finansal işlemler yapmanın çok kolay olduğunu görürler.

Teknolojiyi yakından takip eder ve teknolojik araçların yatırımlar sırasında etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Bilimle ekonomik piyasaların uyum içinde çalışmasının mümkün olduğunu ortaya koyan profesyonel yatırım uzmanı tarafından oluşturulan sosyal medya platformuna katılım mümkün olur. Böylece yatırım konusunda gerekli tavsiyeler alınabilir. Riskler konusunda bilgi sahibi olunarak pozisyon alma imkanı da bulunur. Son yılların en çok ilgi gören finans varlıkları forex ve kripto para konularında deneyim kazanılır.