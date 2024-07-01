Konteyner Kiralayarak Sevkiyatlarınız Daha Kolay!

Hem ülkemizde hem de dünyada yoğun bir ticaret ağı mevcuttur. Bu yoğunlukta bir de konteyner aramak ise en büyük problemler arasında yer alır. Ancak tam da bu konuda sizlere yardımcı oluyor ve konteyner problemlerinizi çözüyoruz. Konteyner kiralama hizmetimizle 100’ün üzerinde konteynerımızla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Böylece konteyner aramanıza gerek kalmadan sevkiyatlarınızı da hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlama imkânı buluyorsunuz.

Taşımacılıkta en önemli durumlardan biri de konteyner bulmaktır. İşte sektördeki tam da bu ihtiyacı karşılamak için de sizlere verdiğimiz kiralama hizmetimizde, yılların da tecrübesiyle yüksek kalitede hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Sektördeki Yerimiz

Firmamız, 2010 senesinde Çelikor Global Lojistik A.Ş. olarak kurulmuştur. Alt yapısında ise 60 yıllık tecrübe avantajına sahip olan 3. Kuşak gençlerle ortaya çıkmıştır. 1960 yılında Ayhan Nakliyat olarak başlayan lojistik hizmet yolculuğumuz, 1980’de Çelikay Nakliyat ile devam etmiş ve 2010 yılında da günümüzdeki halini almıştır.

Uluslar arası lojistik standartlarına uygun olarak hizmet verdiğimiz lojistik sektöründe aynı zamanda tüm araçları da araç takip sistemleriyle takip ederek 24 saat kesintisiz izlemekte, sizlerin ve mallarınızın güvenliğini sağlamaktayız.

Firmamız, Ambarlı, Gemlik, Evyap ve Yılport limanlarında konteyner ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet vermektedir. Profesyonel kadromuzla beraber ağır nakliyat alanındaki hizmetlerimiz ve gabari dışı yüklerinizi de sigortalayarak güven altına alıyoruz.