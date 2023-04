Glutatyon Serum Nedir?

Glutatyon, insan vücudunda bulunan sistein, glisin ve glutamin adı verilen üç adet amino asidin bileşimidir. Vücudumuzda bulunan tüm kötü işlevli molekülleri toplayıp etkisiz hale getiren bir kimyasal grubu içerir. Çok güçlü antioksidanlardan birisi olduğundan vücudu korumasının yanı sıra hastalıkların önlenmesine de yardımcı olur. Metabolizmamızda bulunan toksik, kanserojen içeren maddeleri hücrelerimize ve DNA’mıza dokunmadan ortadan kaldırır ve suya çevirir. Böylelikle vücudumuzu kötü etkenlerden ve özellikle kanserden korumaya yardımcı olur.

Sağlıklı bir yetişkin bedeninde 10 gram glutatyon bulunur. Günlük yaşantımızda gıdalardan ek olarak aldığımız glutatyon miktarı 100-150 miligram kadardır. Alkol ve sigara kullanımı, ağır kokusu ve metalleri ile birlikte kullanılan deterjanlar kullanıldıkça vücudumuz için kendimize ait glutatyon yetersiz hale gelir. Bununla birlikte günlük yaşantımızda şehir hayatında soluduğumuz kimyasal maddeler de vücudumuzdaki glutatyon seviyesini düşürüyor. Glutatyon seviyesi yaş aldıkça azalmaya devam eder. Yaş aldığımız sürece glutatyona ihtiyaç duymamızın yanı sıra vücudumuzda bilakis azalması hastalıkları da beraberinde getirir. Kalp ve tansiyon hastalıkları, görme sorunları, cilt problemlerine neden olabilir.

Glutatyon Serum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Glutatyon Serum eksikliği semptomları kişiden kişiye değişmektedir. Kişinin ağır bir hastalığı varsa tetikleyebilir, hafif hastalıklarda farklı bir tetikleme yöntemi yaşanabilir. Düşük seviyedeki belirtiler arasında soluk cilt rengi, günlük yaşantıda yorgunluk, hafif nefes darlığı bulunur. Orta derecedeki semptomlar arasında yine yorgunluk bulunur fakat bununla birlikte bulantı ve kusma da belirtilerin içerisindedir. Şiddetli belirtiler, beyni etkileyebilir ve nörolojik açıdan sorunlara sebep olabilir. Yetişkinlerde görme sorunlarına kadar ulaşabilir. Çocuklarda ise konuşma bozukluğu, oturmak ve yürümek gibi günlük yaşantıdaki bazı hareketleri yerine getirememe gibi sorunlar görülebilir.

Glutatyon eksikliği tedavi edilmediği sürece vücutta bu şekilde tepkiler oluşur. Vücut kendini yenileyemeyeceği gibi bununla birlikte yaşlanma belirtileri de artacaktır. Sağlıksız ve cansız görünen cilt glutatyon eksikliğinin en yaygın tanımıdır. Glutatyon vücuda ve cilde detoks etkisi yaratacaktır. Böylelikle cilt eski haline geri dönecektir. Kendini cilt açısından, vücut bütünlüğü açısından sağlıklı ve zinde hissetmek isteyen kişiler glutatyon takviyesi almak durumundadır.

Glutatyon Serum Tedavisi Nasıl Yapılır?

Glutatyon Serum tedavisi insanların sağlıklı ve zinde kalmak için uyguladıkları tedavi yöntemidir. Glutatyon C terapisi, vücudumuzdaki hücrelerin yenilenmesine destek veren ve metabolizmamızı hastalıklara karşı korumaya geçen bir tedavi sistemidir. C vitamini kendi başına vücudumuzu yenileyen, cildimizi eski gücüne kavuşturan vitaminlerden birisidir. Glutatyon ve c vitamini birleşimi, vücudumuzda bulunan en önemli antioksidanlardan biri haline gelmiştir ve bu bileşim sayesinde vitaminin vücuda olan etkisi güçlenecektir.

Glutatyon ve C vitamini birlikte vücuda damardan enjekte edilir. Şu anda dünyada en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Acısız bir işlem olmasının yanı sıra kısa da sürmektedir. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tamamlanır. Seanslar kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Kişinin yaşı, kişinin vücut yaşı, sağlık sorunları vs. bu işlemin kaç seans süreceğini belirler. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilere kür haftada bir gün olmak üzere 5 seans uygulanır. Böylece yalnızca 5 hafta içerisinde bitirilir. Hasta bu süreç içerisinde istediği şekilde günlük yaşantısına devam eder.

Glutatyon Faydaları Nelerdir?

Glutatyon serum tedavisi günümüz dünyasında hastalıklardan korunmak, sağlıklı bir cilde sahip olmak için kullanılan yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dış görünüş açısından kendisini daha iyi hissetmek isteyen herkes son zamanlarda bu yöntemi tercih etmektedir. Glutatyon tedavisinin faydaları şu şekildedir :