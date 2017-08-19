Dekorasyon Örnekleri

Ev dekorasyonunda kullanılan eşyalar arasında masa ve sandalyeler oldukça büyük yer kaplamaktadır. Mutfak dekorasyonu yaparken kullanılan çeşitli sandalyeler arasında seçim kişiler tarafından daha sağlıklı ve daha şık bir görüntüye sahip olan ahşap mutfak sandalyesi olarak seçilir. Bu sandalyelerin genelinin renkleri farklı farklı seçilebilirken her mutfak dekorasyonu için farklı çeşitlemeler ile rengarenk mutfak sandalyesi seçimi de yapılabilir.

Görüntüleri ile ev ortamına veya iş yeri ortamına farklı bir düzenleme getiren sandalye çeşitlerinde ahşap modern kollu sandalye tipleri de oldukça dikkat çekicidir. Görüntü kalitesiyle ve sağlamlığı ile evin her alanında kullanıma uygun olan bu sandalye tipleri her rengin tonlarında kullanılabileceği gibi, perdeleri ve halıları bordo renginde olan evlerde altın sarısı renginde kullanıma uygundur. Görüntüsü ile değerli bir ev ve ev ortamı oluşturan bu sandalyelerin bazı geniş evlerin mutfaklarında da kullanıldığı görülmektedir.

Ev dekorasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sandalyelerin ortamdaki renklere uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. Bazı kişiler pastel renklerden hoşlanırken bazıları koyu bazı kişiler ise çok açık renkleri evinde kullanmayı tercih eder. Ahşap modern sandalye tipleri her alanda kullanılabilen sandalye tipleri olduğu gibi, bu sandalyelerin daha çok cafelerde, restoranlarda, otellerde ve salonlarda da kullanıldığı görülmektedir. Renk uyumu genel olarak bu tip sandalyelerde daha belirgin ev eşyalarına zıt renklerde seçilerek hoş bir kombin yapılabilir.