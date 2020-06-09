İşten çıkarma yasağı devam edecek

Salgın gelmesi sonrasında bazı iş yerleri gelen yasak sonrasında kapanmak zorunda kalmıştı ve işçilerini işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Daha sonrasında devlet çalışanların mağdur olmaması için işten çıkarma yasağı kararını uygulamaya koymuştu. Bu karar sonrasında işçiler mağdur edilmeyecek süreç boyunca yardım alabilecekti.

17 Temmuz son gündü

Korona virüs salgınında alınan kararın geçerliliği 17 Temmuz gününde son buluyordu ancak yeni alınan karar sonrasında 3 aylık bir daha uzatma gerçekleştirildi ve 17 Ekim gününe kadar yasak devam edecek. 17 Nisan gününden 17 Ekim gününe kadar işçilerin işten çıkarılmaması sağlanmış olacak.

Yeni sistem şu şekilde işleyecek

* Ücretsiz izne çıkarılan işçilere 3 ay daha nakit desteği sağlanacak

* Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikli hala geçerli olacak

* İşverene istihdamı koruması şartıyla teşvik verilebilme ihtimali var