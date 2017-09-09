Otomobil Bakımı

Araç sahiplerinin hayatlarında yaptıkları en büyük hata araçlarının çok fazla bir arızası olmadan bakımını yaptırmamaları ve araçları çok fazla kirlenmeden araçlarını yıkattırmamalarıdır. Fakat araçların sıklıkla bakımlarının yapılmaması araçların çok hızlı parçalarının hasar görmesine ve sıklıkla arızalanmasına sebep olmaktadır. Araçlarda daha arıza çıkmadan en az yılda bir kez bakım yaptırmalı ve araçları sık sık yıkatmalıdır.

Araçlar için mutlaka gerekli olan parçaları gibi, araçlar için gerekli olan oto cam suyu da boş olup olmadığı hakkında mutlaka kontrol edilmesi gereken aracın ihtiyacı olan bir şeydir. Çünkü boş olan cam suyu deposu aracın ani bir şekilde ön camlarının ve arka camlarının kirlenmesi ile sürücünün önünü görememesi sebebi ile kaza yapabilmesi muhtemeldir.

Görüntü olarak normal su gibi dursa da toptan oto cam suyu içerisine konulan maddeler bu suyun soğuk havalarda donmasını sıcak havalarda ise buharlaşmasını önlemektedir. En fazla kullanılan cam sularından olan antifirizli cam suyu bu su çeşitlerinden birisidir. Kesinlikle donmaya veya buharlaşmaya karşı güçlü olan bu cam suyu çeşidi kişinin yolculuk yaparken ne yağmurda ne de kar yağışında yolda kalmasını engellemektedir.

Bir çok kazananı yapılan araştırmalara göre soğuk ve karlı havalarda veya yağmurlu havalarda sürücünün camdan dışarısını göremediği için olduğu sanılmaktadır. Bu şekilde olan kazaların çoğunluğunda kişinin camlarını silmesi için gerekli olan sileceklerin çalışmadığı görülmektedir.