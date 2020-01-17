Genç youtuber'a büyük tepki

Gün geçmiyor ki bir genç youtuber daha akılların sınırını zorlayan video yapmasın. Bugün linç edilen youtuber yabancı bir ülkeyen yaklaşık 500 bin abonesi bulunan bir kişi.

Havuzdaki suyun kağıt havlular tarafından emilebileceği konusunda bir deney yapmak isteyen genç youtuber bu testi gerçekleştirip videosunu paylaştıktan sonra beğeni yağmuru beklerken linç yağmuruna tutuldu. Gelen ilk tepkilerden birisi olan bir saçma deney için onlarca ağacın kesilmesine neden olunması ve çevre kirliliğinin oluşturulması yorumu oldu.

1 milyon adet kağıt havluyu israf ederek bir yüzme havuzunu çekmesini bekleyen youtuber birçok kişinin de kendisiyle aynı fikre sahip olduğuna dair mesajlar aldığını açıkladı.

Genç youtuber arkadaş gelen tepkilere ben onları kullanmasam da bu kağıt havlular çoktan üretilmişti cevabıyla kendisini savundu ancak var olan kaynakların gereksiz yere kullanılması konusunda net bir cevap olabilir mi tartışılır.