Cinsiyeti tespit edip ayda 32 bin TL maaş alıyor

Civcivlerin cinsiyetini belirlemek için çalışan 2 Türk Macaristan’a giderek burada bu işi yapara ayda tam 32 bin TL kazanıyorlar. Mesleklerinin adları ise seksör olup bu meslek hayvanların cinsiyetlerini belirleme oluyor. Okan Kavlak ve Mustafa Başpınar adındaki 2 Türk ayda 8.000 Euro karşılığında yani 32 bin TL maaş ile Macaristan’a giderek seksör olarak çalışmaya başladı.

Farklı Ülkelerde Farklı Maaşlar

Seksör adı verilen bu meslek için çalışan kişi sayısı çok az olup bu nedenle de çok maaş veriliyor. Farklı ülkeler de bu konuda hiç çalışan olmayınca mecburen dışarıdan çalışan kişi transfer edilmeye çalışılıyor bu nedenle de çok yüksek maaşlar alınabiliyor.

Seksör Kısaca Kimdir ?

Seksör olan bir kişi civcivlerin dünyaya geldiği 1 saat içerisinde hangi cinsiyete ait olduğunu belirleyen meslekte çalışan kişidir.

Eğitim süresi ve maaşı ne kadar ?

Eğitim süreleri 2 yıl olup aylık kazançları ortalama olarak 12 bin TL olarak belirlenmiştir. Eğitimsiz olmaz mı derseniz de kesinlikle eğitim şart çünkü cinsiyeti belirlemesi bir uzmanlık istiyor. Elbette yanılma payı var o da %2 oluyor.