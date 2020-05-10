45 kilo veren Adele'in zayıflama sırrı

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45 kilo veren Adele'in zayıflama sırrı
45 kilo veren Adele'in zayıflama sırrı admin Tarih: 2020-05-10 Saat: 22:44:58
Güncelleme : 2020-05-10 22:44:58Bu içerik 57 kez okundu.
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45 kilo veren Adele'in zayıflama sırrı

Verdiği kilolar sonrasında hayranlarının karşısına çıkan Adele verdiği kiloların aşırı şekilde gözle görülür olması sonrasında birçok kişi tarafından zayıflama yöntemi öğrenilmek istendi. 

45 kiloya yaklaşık bir kilo verdiği belirtilen Adele yeni görünümü ile hayranlarından olumlu yorumlar alıyordu. 

Zayıflamasında Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry gibi yıldızlarla çalışan fitness gurusunun etkisinin büyük olduğu belirtildi. 

Cameron Diaz tarafından gelen tavsiye ile özel bir şef ile yemek düzeninde değişikler yapınca fazla ve hızlı kilo vermesinde inanılmaz etki sağladı. 

Gazeteye verdiği açıklamasında haftada 5 kez egzersiz yaptığını belirtti. Yaklaşık 35 dakika sürecek şekilde sürekli olarak 5 kez haftalık egsersiz sonrasında bu sonuca ulaştığını belirtti. 

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