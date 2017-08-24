Başkentte büyük kaza

Eskişehir-Ankara karayolunda Ballıkuyumcu yakınlarında bulunan bir köprünün ayağına çarpan yolcu otobüsünde 6 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünde bulunan kişi sayısı tam olarak belli değil ancak 36 tane de yaralı olduğu tespit edildi. Köprü ayağına çarpan yolcu otobüsü büyük bir kazaya neden oldu.

Köprü ayağına çarptı

Karayolunda meydana gelen bu kaza konusunda hemen polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Başka herhangi bir kaza yaşanmaması için yol kontrol altında tutuldu. Daha sonrasında 36 tane yaralı şahsın hemen farklı hastanelere sevki gerçekleştirildi. Yaralılar farklı hastanelerde tedaviye alındı. Ölen kişilerin ise cesetleri kaldırıldı ve kimlik tespit çalışmaları başladı.

Kimlik tespiti yapılıyor

Kimlik tespit çalışmalarında 3 tane şahsın kimliği tespit edilirken diğer 3 ölen şahsın kimliği tespit edilemedi. Otobüs firmasından yolcu bilgileri alınarak ölen kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Polis ise olayda kazaya sebebiyet veren durumu araştırıyor. Sonrasında yaralılardan alınacak bilgiler ile konu incelenecek.