Bakanlık zehirli yumurta konusunda açıklama yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gelen bir açıklama ile Avrupa’da bazı ülkelerde üretilen yumurtaların içerisinde böcek ilacı bulunduğu konusuna açıklık getirildi. Avrupa’da tespit edilen böcek ilacı “fipronil” olarak bilinip Avrupa’da ve ülkemize krize neden oldu. Bakanlık ise bu konuda analizler yaparak bu analizlerin sonucunu kamuoyuna duyurarak halkı bilinçlendirdi.

Yumurtaya da mı zehir bulaştı ?

Bahsedilen maddenin ülkemizde bulunan yumurtalarda olup olmadığı konusunda bir analiz yapılması istendi. Bu konuda analizlerin sonucu belli oldu. Çeşitli bölgelerde kurulmuş olan işletmelerden yumurta örnekleri alınarak bu yumurtalar incelenmeye alındı. Ülkemizde bulunan yumurtalarda analiz sonuçlarına göre bahsedilen fipronil adındaki madde bulunamadı.

Açıklama kesin olarak geldi

Bu konuda halkın rahat olabileceği konusunda açıklama bakanlık tarafından geldi. Yumurtalarda bu maddeye rastlandı ancak ne olur bilinmez bir işletmede çıkabilir ancak bu tamamen ihtimal üzerinedir ki Avrupa’da da böyle olması bir ihtimal üzerineydi. Şimdilik gönül rahatlığı ile yumurta yemeye devam edilebilir.