200 yıllık 3 tespih

200 yıllık tespihten Türkiye’de üç tane var. Eskişehirli tespih sanatçısı ve koleksiyoncusu Nurettin Sargın, elinde bulundurduğu 200 yıllık Alman sıkması ateş kehribarı tespihten Türkiye de üç tane bulunduğunu, tespih çekildikçe simsiyah olduğunu söyleyerek “Bu tespih sevildikçe güzelleşir, okşandıkça, Allah dedikçe değişir” diye açıkladı.

Bu tespihler Ender olmaları ve ham madde özellikleri nedeni ile dikkat çekmektedir. Almanlar ham maddesini değişik bir şekilde yapmışlar, düğme olarak yapmışlar. Düğmeler renk verince bunu elbiselere çevirmişler. Bunlar ilk çıkan malzemelerdendir. Bu objeler 1909 ve 1939’lara aittir.

Alman Sıkması kırmızı renktedir ateş kehribarı olarak geçmektedir. Simsiyah olacaktır rengini aldığı zaman değeri daha da artacaktır. Değeri yaklaşık 200 bin lira civarındadır. Türkiye de üç tane var biri İstanbul da ihale de satıldı, biri Antep’te biri de bizdedir” dedi.