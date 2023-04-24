Pokemon GO Yeni Pokemonlar Getiriyor

Pokemon GO kısa süre önce, oyuncuların yakalaması için Stunfisk'in iki versiyonunu içeren Sınırlı Araştırma Günü etkinliğini duyurdu. Bu, Nisan ayında oyun için başka bir yoğun duyuruya işaret ediyor.

Bu ayki heyecan verici güncellemelerden biri, oyuncuların yeni bir ücretsiz Özel Araştırma aracılığıyla edinebilecekleri bir 4. Nesil Efsanevi Pokemon olan Shaymin'in küresel olarak piyasaya sürülmesidir. Shaymin'in bu sürümü, Pokemon GO Fest 2022'de görülenden farklıdır. Ek olarak, oyuncular artık oyunda Primal Groudon ve Kyogre'nin yanı sıra yeni 9. Nesil Pokemon Gimmighoul ve Gholdengo gibi bir dizi yeni yaratığı yakalayabilir.

Pokemon GO'da yaklaşan Sürdürülebilirlik Haftası etkinliğinde oyuncular, Bounsweet'in ilk çıkışına tanık olacak ve Pokemon'un oyundaki tam evrim çizgisini tamamlayacak.

Bundan önce oyun, 23 Mart'ta yerel saatle 14:00 ile 17:00 arasında, Kara/Elektrik tipi Stunfisk ve onun bölgesel varyantı Galarian Stunfisk'e odaklanacak bir Sınırlı Araştırma Günü etkinliği planladı. Pokemon Kılıcı ve Kalkanı. Etkinlik sırasında oyuncular, PokeStops'ta Fotoğraf Disklerini döndürmeli ve Sınırlı Saha Araştırması görevleri almalıdır. Bu görevleri tamamlamak, oyuncuları Stunfisk veya Galarian Stunfisk ile ödüllendirecek ve ek olarak Pokemon'u parlak formunda bulma şansını artıracak.

Pokemon GO'daki Sınırlı Araştırma Günü, Stunfisk ve Galarian Stunfisk'e odaklanacak, ancak etkinlik aynı zamanda Sandshrew, Diglett, Gligar, Swinub, Phanpy, Larvitar, Numel, Barboach, Baltoy, Hippopotas gibi diğer vahşi Pokemonların ortaya çıkma oranını da artıracak. Drilbur. Şanslı oyuncular her zaman olduğu gibi bu pokemonlarla parlak halleriyle de karşılaşabilirler. İlginç bir şekilde, bu, Swinub'ın yer aldığı Pokemon GO'daki ikinci Nisan etkinliğine işaret ediyor. Son zamanlarda oyun, Nisan ayı sonlarında 2. Nesil Pokemon'u sergileyecek olan bir Topluluk Günü Klasik etkinliğini duyurdu.

Niantic, Pokemon GO'ya sık sık yeni Pokemon ekler ve ayrıca oyundaki mevcut yaratıkları da periyodik olarak öne çıkarır. Bu etkinlikler, sıradan oyuncuların oyuna geri dönmesi ve yeni özellikleri keşfetmesi için harika fırsatlar sunuyor. Daha özel oyuncular için bu etkinlikler, rekabetçi oyun modlarında değerli olduğunu kanıtlayacak yüksek statülü Pokemon bulma şansı sunuyor.