Genç Girişimci Olarak Memleketine Dev Yatırım

Rent a Car sektöründe oldukça önemli yatırımlar yapan BGC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arsima Rent A Car sahibi Enes Bağcı yeni yatırımları ile sektörün canlanmasında oldukça etkili. Profesyonel hizmetler sunan rent a car firması ile hem ulaşım sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Genç olmasına karşın başarılı projeleri ve azmi ile iş çevresinde oldukça konuşulan isimlerden biri. Rize ve çevresinde araç gereksinimi olan kişilere en iyi standartlarda araçların temin edilmesini sağlayan firması ile her geçen gün daha da gelişme gösteriyor.

Profesyonellikten ödün vermeyen genç girişimci aynı zamanda araç filosuna yeni eklediği yüzlerce aracı ile çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bulunduğunuz yerden dilediğiniz yere gidebilmenize imkan sağlayan firma hizmetlerinin her geçen gün daha da iyi standartlarda verilmesini sağlıyor. Dev yatırımlarla sektöründe öncü duruma gelen BGC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enes Bağcı son yatırımlarıyla da kendi sektöründe bir ilk olmayı başarıyor.

Kriz Ortamında Büyüyen Firma

Dünya genelinde yaşanan ekonomik buhranlar nedeniyle birçok firma zor günler geçirirken Arsima Rent a Car her geçen gün daha da büyüyor. BGC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enes Bağcı son dönemdeki devasa yatırımları ile sektörde büyüme gösteren nadir firmalar arasında yer aldı. Hem büyük yatırımları hem de genç olmasına karşın işindeki başarısı kendi sektöründe ve farklı sektörlerde adından söz ettirmeyi başardı. Arsima Rent a Car için yapılan yatırım detayları arasında şunlar yer alıyor.

Kriz döneminde 60 milyon TL değerinde yatırım filosuna araç eklemesi gerçekleştirildi.

70 yeni ve lüks model araçlarla son derece geniş bir kitleye hizmet verilebilmesi sağlandı.

Sektördeki yenilik ve gelişmelere uygun olarak firma genelinde birçok revizyonlar gerçekleştirildi.

En iyi inovasyon çalışmaları ile sektördeki dev firmalardan biri haline geldi.

Tüm bu çalışmalar Rent a Car sektörünün canlanmasına imkan sağlamış ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sunmuştur. Çok başarılı projelerle adından söz ettiren genç girişimci Enes Bağcı, her geçen gün yeni fikirlerle çok daha fazlasını başarmayı amaçlıyor.

Rent A Car Sektöründe Genç Girişimci Fırtınası

BGC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enes Bağcı, rent a car sektöründe son derece başarılı atılımlar gerçekleştiriyor. Her dönemde firmasını zirveye taşıyan genç girişimci kendi sektöründe ve birçok alanda oldukça etkili bir isimdir. Kaliteyi, güveni ve her şeyden önemlisi bütçe dostu hizmetleri ile sektörün önde gelen isimlerindendir.

Rent a Car sektörüne önemli bir vizyon kazandıran Enes Bağcı, iş insanı kimliğini üzerinde başarı ile taşıyan bir isim. Krizin tüm fırsatlarından yararlanarak her anlamda başarı kazanan isim Rent a Car sektöründe güvenli ve konforlu bir seyahati mümkün kılıyor. Rent a Car sektöründe en güvenilir isim.