Uğuray Işık Luxury Car Piyasasında Amerika'da Öncü

Amerika vatandaşı olarak, Florida eyaletinin Miami şehrinde yaşayan ve 2 luxury car satış firması, 3 askeri lojmanlarda bulunan restoranları ile 14 yaşından bu yana Amerika'da yaşayan Uğuray Işık, iş hayatında ki başarıları ile ciddi bir yükseliş ivmesi yakalamış durumda. Askeri lisede eğitim alan ve burada eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Amerikan Üniversitelerinde de okuyan Işık, George Bush'tan ödül alan "Başarılı Göçmenler" arasında da bulunuyor. Eğitim hayatındaki başarısı ve ergenlik döneminde farklı kültürleri bir arada gözlemle şansına sahip olan Işık, bunu iş hayatına en iyi şekilde yansıtmış durumda.

"Luxury Car Piyasalarında İsmimiz Var"

İkinci el araç piyasalarında faaliyet gösteren Uğuray Işık, lüks segment araçların satışını yapıyor. Ülkemizde milyon liralık fiyatları bulunan bu araçlar, Amerika'da da ciddi fiyatlara satılıyor. Özellikle bu tür araçlar alanların genel anlamda statü farklılığı elde etmek isteyen kişilerin tercihleri arasında yer aldığını belirten Uğuray Işık, "Miami dünyanın en önemli turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Ayrıca mevsimsel olarak yılın neredeyse tamamında eğlence eksik olmadığı için, burada yaşayan ama işleri başka yerde olan çok fazla insan var. Bu insanlar burada yaşarken, lüks araçlara binmeyi tercih ediyorlar. Evet araba sadece bir araç ve ihtiyaç olsa da, lüks bir araç kişinin imzası olduğu gibi, bizde faaliyetlerimiz sayesinde luxury car piyasasında imzası olan firmaların başında geliyoruz."

"2020 Yılında Lider Olduk"

Miami'de ikinci el araç satışlarında 2020 yılında ciddi bir ivme kazandıklarını vurgulayan Uğuray Işık, pandemi sürecinde araç satışlarında büyük bir patlama olduğunu, ancak yüksek segment araçlarda "Kaliteli hizmetlerimiz ve profesyonel ekibimiz sayesinde, araç alacakların üst kalite hizmet almasını sağladık. Aslında 2020 öncesinde de kaliteli bir hizmet skalamız vardı ama 2020 yılında bakış açımızı değiştirerek, hem aldığımız araçlarda satıcının en iyi şekilde hizmet almasını sağladık, hemde araç alacak kişilerin sorunsuz ve sıkıntısız araç almalarını sağladık." açıklamalarında bulundu.

Amerika'daki faaliyetlerine hız kesmeden devam etme kararı alan Uğuray Işık, 2022 yılı ve 2023 yılı için şimdiden programlarını hazırladıklarını ve hizmet kalitelerini de arttıracaklarını anlattı.