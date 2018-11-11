Apple'dan Türkiye'ye özel zam

Anasayfa TEKNOLOJİ Apple'dan Türkiye'ye özel zam
Apple'dan Türkiye'ye özel zam
Apple'dan Türkiye'ye özel zam admin Tarih: 2018-11-11 Saat: 23:42:17
Güncelleme : 2018-11-11 23:42:17Bu içerik 398 kez okundu.
Reklam

 

Apple'dan Türkiye'ye özel zam

Apple tarafından gelen bir bilgi ile yeni iPhone ürünlerini tanıtırken Türkiye'de satışta olan mevcut modellere birçok ürüne zam getirdi. Oldukça şok bir zam yapan Apple bu zammı yeni iPhone ürünlerini  tanıtırken yaptı.

Örnek olarak getirilen zamlar arasında  iPhone 6S Plus  eski fiyatı 3299 TL olurken gelen zamlı fiyatı 4199 TL oldu. Tam 900 TL gibi inanılmaz bir zam herkesi şaşırttı. Oldukça revaçta olan iPhone 7 için ise fiyat 4199 TL olarak satılırken artık 4999 TL olarak satılacak.

iPhone 7 Plus ise eski fiyatı 4999 TL  olarak satılırken artık 62999 TL olarak satılacak. 1300 TL gibi büyük bir zam gelmesi herkesi şaşırtmış durumda. iPhone 8 Plus için ise eski fiyat 5899 TL olarak hesaplanırken şimdi zamlı fiyat 7499 TL olarak hesaplandı. 1600 TL zam geldi. Her model arttıkça çok daha fazla zam geldi. USB kablosuna bile bir zam geldi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler