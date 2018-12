Apple'dan Türkiye'ye özel zam

Apple tarafından gelen bir bilgi ile yeni iPhone ürünlerini tanıtırken Türkiye'de satışta olan mevcut modellere birçok ürüne zam getirdi. Oldukça şok bir zam yapan Apple bu zammı yeni iPhone ürünlerini tanıtırken yaptı.

Örnek olarak getirilen zamlar arasında iPhone 6S Plus eski fiyatı 3299 TL olurken gelen zamlı fiyatı 4199 TL oldu. Tam 900 TL gibi inanılmaz bir zam herkesi şaşırttı. Oldukça revaçta olan iPhone 7 için ise fiyat 4199 TL olarak satılırken artık 4999 TL olarak satılacak.

iPhone 7 Plus ise eski fiyatı 4999 TL olarak satılırken artık 62999 TL olarak satılacak. 1300 TL gibi büyük bir zam gelmesi herkesi şaşırtmış durumda. iPhone 8 Plus için ise eski fiyat 5899 TL olarak hesaplanırken şimdi zamlı fiyat 7499 TL olarak hesaplandı. 1600 TL zam geldi. Her model arttıkça çok daha fazla zam geldi. USB kablosuna bile bir zam geldi.