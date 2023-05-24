Microsoft, Bing'i ChatGPT'ye entegre etmek için OpenAI ile iş birliği yapıyor

Microsoft'un Seattle'daki Build konferansı sırasında CEO Satya Nadella, ortaklığa duyduğu heyecanı dile getirerek, ChatGPT deneyimini Bing'in en iyileriyle geliştirmek için OpenAI'nin yeteneklerinden yararlanma planlarının sadece başlangıcı olduğunu belirtti.

Bing'in ChatGPT'ye entegrasyonu, arama ve web verilerinden yararlanarak kullanıcılara zamanında ve doğru yanıtlar sunmayı amaçlar. Microsoft'un tüketici pazarlama şefi Yusuf Mehdi, bu eklemenin, kullanıcılara doğrudan sohbet arayüzü içinde, ilgili alıntılar ve daha fazlasını öğrenme yeteneği ile birlikte birinci sınıf bir arama motoru sağlayacağını açıkladı.

Microsoft için bu hamle, tarihsel olarak baskın rakibi Google'a karşı pazar payı elde etmek için mücadele eden bir arama motoru olan Bing'in benimsenmesini genişletmeye yönelik stratejik bir çabadır. Microsoft'un Finans Direktörü Amy Hood, artan arama ağı reklamcılığı pazar payıyla elde edilebilecek potansiyel gelir artışının altını çizdi.

ChatGPT'yi eleştirenler, son olayları tartışırken sınırlamalarına dikkat çekti. Bununla birlikte, OpenAI teknolojisi tarafından desteklenen Bing'in entegrasyonuyla, sohbet robotu artık kullanıcı sorgularına daha güncel yanıtlar sağlamak için gerçek zamanlı bilgilerden yararlanabilir.

OpenAI, Mart ayında ChatGPT'nin yeteneklerini genişletmeyi amaçlayan eklenti kavramını tanıttı. Expedia, Instacart, Shopify ve Slack dahil olmak üzere birçok çevrimiçi hizmet zaten eklentileri başlattı. Microsoft, geliştiricilerin Microsoft 365 uygulamaları için ChatGPT, Bing ve yakında çıkacak olan Copilot sohbet robotunda çalışabilecek eklentiler oluşturmasına izin vermeyi planlıyor.

Microsoft ve OpenAI, Bing'i ChatGPT'ye entegre ederek, Google'ın arama ve diğer uygulamalar için üretken yapay zeka modelleri alanındaki hakimiyetine doğrudan meydan okuyor. Bu ortaklık yalnızca Microsoft'un OpenAI taahhüdünü güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda her iki şirketi de gelişen AI ortamında önemli oyuncular olarak konumlandırıyor.

Bing'in ChatGPT'ye entegrasyonu, başlangıçta ChatGPT Plus hizmetinin aboneleri tarafından kullanılabilirken, ücretsiz kullanıcılar da yakın gelecekte erişim elde edecek. Bu işbirliği ile Microsoft, kullanıcılara OpenAI teknolojisi ve Bing'in arama yeteneklerinin güçlü bir kombinasyonunu sunarak sohbet robotu deneyiminde devrim yaratmayı hedefliyor.