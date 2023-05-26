Apple, 5G teknolojisi için milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Apple'a göre, aradaki milyarlarca dolarlık iş birliği "ABD ekonomisine yatırım taahhüdünün bir parçası".

Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, "Amerikan üretiminin ustalığını, yaratıcılığını ve yenilikçi ruhunu kullanan taahhütlerde bulunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

"Apple'ın tüm ürünleri burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlanıp üretilen teknolojiye dayanıyor ve Amerika'nın geleceğine sarsılmaz bir inancımız olduğu için ABD ekonomisine yatırımlarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz" diye devam etti.

Şirket, ittifaka kaç dolar yatırım yaptığını belirtmese de, "Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmiş radyo frekansı bileşenleri ve diğer" son teknoloji kablosuz bağlantı "parçalarının tasarlanmasını ve üretilmesini" içereceğini söyledi.

Şirket, "5G teknolojisi, yeni nesil tüketici elektroniğinin geleceğini şekillendiriyor ve Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu alanı geliştirmek için on milyarlarca dolar harcıyor" diye ekledi.

Silikon Vadisi teknoloji devine göre net değeri 2 trilyon dolardan fazla olan Apple şu anda "2021'de ABD ekonomisine beş yıl boyunca 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünü yerine getirmek için" çalışıyor.

Veri merkezlerine, sermaye projelerine ve tedarikçilere yatırılan paranın yatırımın bir parçası olarak sayılacağını söyledi.