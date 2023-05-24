WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özellik sunuyor

Yeni özelliğin ayrıntılarını açıklayan WABetainfo , "Bir seçenek her seçildiğinde ek bir pencere açmak yerine, anahtarı değiştirerek doğrudan bu ekrandan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkündür, bu da zaman tasarrufu sağlar."

Ayrıca yeni arayüzün grup yöneticilerine yeni güncelleme ile diğer katılımcıların gruba kişi eklemesine izin verip vermeme konusunda karar verme yetkisi verdiği öğrenildi.

Mesajlaşma uygulaması takipçisi, WhatsApp tarafından grup ayarları bölümü için yeni arayüzün yakın zamanda piyasaya sürülmesinin "yalnızca özellikler açısından değil, aynı zamanda görsel çekicilik açısından da uygulamanın genel deneyimini geliştirme konusundaki kararlılıklarının bir başka kanıtı olduğunu" belirtti.

WABetainfo , "Aslında, bu güncelleme, kullanıcıların modern tasarımı takdir etmelerini sağlayarak, uygulamayı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik devam eden taahhütlerini gösteriyor" dedi.

Grup ayarları ekranı için yeni arayüzün, Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükledikten sonra bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağını belirtmek gerekir.