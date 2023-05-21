WhatsApp yakında çıkartma yapma aracını tanıtacak

Bu özellik, bir nesneyi doğrudan bir görüntüden çıkarmakiçin iOS 16 API'lerini kullanıyor ve ardından uygulamada otomatik olarak bir çıkartmaya dönüştürülüyor" dedi .

Çıkartma aracı, sohbet paylaşma eylem sayfasında bulunacaktır. Kullanıcılar galerilerinden bir fotoğraf seçebilecekler ve WhatsApp onlara arka planı kaldırma yeteneği de dahil olmak üzere düzenlemeleri için bazı araçlar sağlayacak.

Uygulamadaki bu özellik ile kullanıcılar, çıkartma yaparken daha yerel bir deneyim yaşayacakları için üçüncü taraf uygulamaları indirmek zorunda kalmayacaklar.

Bu araç, WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstünde kullanılabilir. Ancak iOS kullanıcıları, bu özelliğe eriştiklerinde ek araçlara sahip olacaklar.