Twitter, Instagram'ın 'gizli uygulaması' ile rekabet edecek

Konuya aşina olan kişiler, medya kuruluşuna şirketin uygulamayı ünlüler ve etkileyici kişilerle test ettiğini söyledi.

İnsanlardan biri Bloomberg'e , projenin aylardır belirli içerik oluşturuculara sunulduğunu söyledi.

UCLA'da sosyal ve etkileyici pazarlama dersleri veren Lia Haberman, platformun Instagram'dan ayrı olacağını ancak kullanıcıların hesapları birbirine bağlamasına izin verme seçeneğine sahip olacağını söyledi.

Uygulamanın bu yıl Haziran ayına kadar kullanıma sunulabileceğini söyledi.

Haberman, yeni uygulamanın kısa bir açıklamasını yaptı ve buna göre Mastodon da dahil olmak üzere diğer Twitter rakip uygulamalarıyla uyumlu olabilir.

Musk'ın, ücretli abonelik de dahil olmak üzere uygulamada bazı ciddi değişikliklere yol açan Twitter'ı kaotik bir şekilde ele geçirmesinden bu yana, kullanıcılar başka seçenekler aramaya başladı.

Haberman, "Tarihsel olarak, Meta'nın, kullanıcıları arasında popüler olacağını tahmin ettikleri şeylere dayanarak diğer uygulamalardan ve üçüncü taraf araçlardan özellikleri örneklemeyi ve yeniden oluşturmayı sevdiğini biliyoruz" dedi.

Musk'ın, Twitter'ı bilgi paylaşımlarının yanı sıra pek çok özelliği olan bir "her şey uygulamasına" dönüştürmekten bahsettiğini kaydetti.

"Meta'nın diğer platformlardan ödünç alma geçmişine dayanarak, inşa ettikleri tüm bu deneyimleri birleştirerek oraya ilk ulaşmaları çok daha muhtemel."