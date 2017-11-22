ALES cevap anahtarı

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ALES cevap anahtarı
ALES cevap anahtarı admin Tarih: 2017-11-22 Saat: 00:36:21
Güncelleme : 2017-11-22 00:36:21Bu içerik 416 kez okundu.
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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı / TIKLA SORGULA ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ile Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavın da (ALES) temel soru kitapçılığı ile cevap anahtarını açıkladı. Bunlar da ise ölçme, seçme ile yerleştirme Merkezi olan (ÖSYM) tarafından dün uygulanmış Akademik Personel ile Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavın da (ALES) temel soru kitapçığının da cevap anahtarlarının da olduğu yayımlandı.

ÖSYM’nin internet sitesin de bulunan duyurulara göre, sınava başvurmuş olan adayların, on gün içerisin de ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet üzerinden kimlik numaraları ile birde şifreleri ile soruların hepsine ulaşabilecektir. Sınav sorularının, ise ÖSYM’nin yazılı izni olmadan asla kopyası olmayacaktır, dağıtılmayacak ve yayımlanmayacaktır diye açıklamada bulunmuştur.

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