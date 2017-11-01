İmam Hatip lisesi sayısı artıyor

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İmam Hatip lisesi sayısı artıyor
İmam Hatip lisesi sayısı artıyor admin Tarih: 2017-11-01 Saat: 16:40:52
Güncelleme : 2017-11-01 16:40:52Bu içerik 243 kez okundu.
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İmam Hatip lisesi sayısı artıyor 

İmam hatip lisesi sayısı fen liselerini dörde katladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yönetmenlik farklılıkları sebebi ile nerdeyse bütün mahalleye İmam Hatip Ortaokulu ile Lisesi açılmıştır.

4'e katlandı 

İmam hatiplerin ise sayısı Fen Liselerini 4’e katlamakta ve Fen ile Anadolu Liselerinin sayısı ise yerinde saymakta. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, vermiş olduğu cevapların, imam hatip liselerinin fen lisesi sayısının dörde katlanmış olduğunu dile getirdi.

Eğitimde fırsat eşitliği 

Sertel bu durumun eğitimde de fırsat eşitliğini ortadan çıkarmak ve Ortaokul dan mezun olmuş öğrencilerin ise mecburi olaraktan imam hatiplere gönderileceklerini söyledi.

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