Öğretmenlere ödenecek sosyal yardım

Öğretmenlere ödenecek sosyal yardım miktarları belirlendi. İlk Okul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı (İLKSAN) tarafından öğretmenlere yapılacak olan sosyal yardım miktarı belirtildi.

Ölüm yardımı yapılacak

Ekim 2017 yılı itibari ile öğretmenlere yapılacak olan sosyal yardım miktarı, evlilik yardımı 550, doğum yardımı 275, doğal afet yardımı 1320 TL cenaze yardımı 1404 TL 6 kuruş kaza sonucunda ölüm yardımı ise 10 bin TL olarak belirlendi.

Sosyal yardım ödemesi

(İLKSAN) tarafından geçen yıl 12436 öğretmen ve eğitim çalışanlara toplam olarak 149 milyon 922 bin 506 lira 30 kuruş karşılıksız olarak sosyal yardım ödemesi yapıldı.