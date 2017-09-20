MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması

MEB müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG’un kaldırılması ile alakalı olarak yaptığı açıklama da “Sınavsız Model seçeneği” değerlendiriliyor diye açıkladı. Açıklamasın da liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacağını bunun için de bir çalışma grubu oluşturduklarını TEOG sınavının Kasım ayın da yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili bilgileri kamu oyu ile paylaşacaklarını belirtti.

MEB müsteşarı açıkladı

MEB müsteşarı Yusuf Tekin, yeni modelin Cumhurbaşkanına sunulacağını bildirdi. Yusuf Tekin, konu ile alakalı olarak Çarşamba günü de açıklama yapacaklarını sözlerine ilave etti.

2018 yılı görüşmeleri

Yusuf Tekin, 800’e yakın Okulda güvenlik mekanizması kurduğunu söyleyerek bu sayının artacağını bildirdi. 2018 yılı bütçe görüşmeleri başlamıştır. 2018 yılın da öğretmen alımlarının da yapılacağını sözlerini ekledi.