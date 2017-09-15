Emekliye ikramiye

30 yılın üzerinde hizmet yapmış olan emekli memurlar için ek ikramiye ödemeleri başladı. Başvuru süresin de son tarih 27 Ocak olmaktadır. Başvuru yapana ilk 7.500 lira üç ayda ödenecek şekilde verilmektedir.

Başvurmayanlar var hala

Henüz başvurmayanlar için de süre kısalmaya başladı. Otuz yılın üzerinde hizmeti olan yaklaşık 450 bin memura yapılan düzenleme ile ek ikramiye ödenmektedir. İkramiyelerde dul ve yetime de hak tanımaktadır.

Üst sınırı 7.500 TL

İkramiye tutarının üst sınırı ilk yıl için 7500 TL olarak belirtildi. Başvuru sonrası bu tutar üç ay süre ile hesaba geçecek. Kalan kısım faizi ile ödenecek bu düzenlemeden vefat eden dul ve yetimler de faydalanabilecek.