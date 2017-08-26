DGS sonuçlarının açıklanması ertelendi bekleyenler isyan etti

ÖSYM tarafından gelen açıklama ile sonuçlarını bekleyenler sonuçlarının açıklanma tarihinin erteleneceğini duyunca çok fazla tepki gösterdiler. Normalde 29 Ağustos günü açıklanacak olan DGS sonuçları 6 Eylül’e kadar ertelenmesi bir anda sonuçları bekleyenleri sinirlendirdi. Sosyal medyadan bu olaya büyük tepkiler yağarken ÖSYM bu sene oldukça çok şikayet edildi.

Resmi tatil olduğu için

DGS sonuçlarının ertelenmesinin sebebi ise uzun bayram tatili olması nedeniyle ertelendi. Sonuçlarının açıklanmasının ertelenmesi kararı ise bir anda sonucu bekleyenlerin büyük tepkisine neden oldu. 29 Ağustos idari bir tatil olmasından kaynaklanan durumun sonucu ise sonuçların açıklanmasının ertelenmesi oldu.

Tepkiler artıyor

Duyuru geçtiğimiz gün yayınlandı ve bugün hala büyük tepkilere neden oluyor. Özellikle sosyal medyada Twitter üzerinde büyük tepkiler yağdı ki tepkilerden en çok dikkat çekenleri genelde sınava dakika ile geç kalanların affedilmeyip sınava alınmaması ile bağdaştırıldı.