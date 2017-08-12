ÖSYM’den hata açıklaması

Bu sene ÖSYM tarafından ilklerin senesi diyebiliriz. ÖSYM tarafından yapılan 2.kez hatada öğrenciler bu duruma oldukça çok tepki göstermeye başladı. ÖSYM üniversite yerleştirme sınavının puan hesaplama kısmında hata yaptığını açıkladı.

Açıkta kalanlar yerleşti

ÖSYM tarafından gelen bu açıklama büyük bir ihtimalle bu konuda ÖSYM’ye gelen şikayetlerden dolayı oldu. Yani gelen şikayetler ile bir hata olduğu bildirildiği zaman tekrar inceleme başlatılır ve sonuçlar tekrardan açıklanır. Son açıklamaya göre 1.110 tane adayın yerleştirme işlemlerinde değişikliğe gidildi. Açıkta kalmış olan 1.628 aday ise yerleştirildi.

Ek puan hatası

Adayların yerleştirme esnasında kullanılan puanları belirlenirken Tablo – 6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan öğrencilerin alan ve dallarına göre ek puan kullanabiliyordu. Ancak yerleştirme yapılırken ek puanlı puanı kullanılması yerine ek puansız olarak yerleştirmesi yapılınca hata oluştu. Bu hata düzeltilince de 1499 aday açıkta kaldı. 1628 tane aday ise yerleşememişken hata düzeltilince yerleşti.