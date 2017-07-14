LYS sonuçları yeniden hesaplandı

Bugün henüz yeni yapılan bir açıklamada ÖSYM tarafından tüm öğrencileri ilgilendiren bir açıklama geldi. Hemen daha fazla meraklandırmadan açıklayalım. ÖSYM tarafından puan hesaplama yapılırken bir hata yapıldı ve bu hata sonucunda tam 7.084 kişinin sıralaması ve puanları güncellendi. Puanları ve sıralaması yeniden hesaplanan kişi sayısı fazla olunca tüm adayların sıralaması etkilendi.

Bir takım hatalar silsilesi

Ek puanların kalkıp kalkmayacağı öğrenciler, OBP puanı kesintisi yaşaması gereken ancak yaşamayan öğrenciler ve birkaç hatadan dolayı meydana gelen hatalar silsilesi hemen çözüldü. Durum fark edilir edilmez hemen harekete geçen ÖSYM oldukça fazla denebilecek kadar çok öğrencinin puanı ve sıralaması yeniden hesaplandı. Aslında ne kadar öğrenci varsa hepsinin sıralaması ve puanı yeniden hesaplandı.

Öğrenciler ne diyor ?

Öğrenciler ise azalmanın çok az olduğunu puanın aynı kalmasına rağmen sıralamanın 2 veya 3 kişi öne doğru gittiği bildiriliyor. OBP kesintisi tam 2.413 tane adayda LYS için uygulanmamış olunca yerleştirme puanları yeniden hesaplandı.