100 TL bağışla 100 puan al

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yaşanan bu olayda öğrenciler "Topluma Hizmet Uygulamaları" gibi bir dersleri var ki bu derste gerçekten eğitime aykırı denilen bir uygulama yapıldı. Bu dersten geçmek isteyenlerin ise ceplerinde sadece 100 TL olması yetiyor. Bu desten geçmek isteyenler 15 Temmuz Şehitleri Vakfı'na 100 TL bağış yaparak 100 puan alabiliyorlar.

Resmi adreslerinde yayınlandı

Öğrencilerin duyurular için takip ettiği internet adresinde yayınlanan bir yazıda öğrencilerin 100 TL karşılığında dersten 100 puanla geçebilecekleri anlaşıldı. O yazıda şu yer alıyordu : " "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersinden kalan öğrencilerin 100 TL bağış karşılığında 100 puan notu ile geçebilecekler" açıklaması geldi. Bu açıklamayı yapan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman ise şu anda birçok tepki ile karşı karşıya kaldı. Üniversite'de öğrenciler tarafından büyük tepkiler geldi.

Yayınlanan duyuru nasıldı ?

"Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfına veya 15 Temmuz Şehidleri ve Gazileri Vakfına veya Kızılay'a 100 lira bağışlayıp, tesvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler." Kısacası 100 TL bağışla 100 al geç diyebiliriz. Şu anda bu skandal durum gündemde yer almaktadır.